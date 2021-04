Videodagboek ziekenhuis Tjongerschans: "Ik merk de moeheid wel in mijn lichaam"

Een jaar na het uitbreken van de coronacrisis in Fryslân is het werk voor ziekenhuismedewerkers nog altijd niet makkelijk, en soms ronduit zwaar. In zijn videodagboek vertelt Elco Spoelstra van ziekenhuis Tjongerschans hoe hij daarmee omgaat en spreekt hij met medisch psycholoog Neline Horjus, die wordt ingezet om het personeel te steunen wanneer dat nodig is.