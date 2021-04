Politie neemt honderden kilo's illegaal vuurwerk in beslag

In Leeuwarden werd een auto met 200 kilo vuurwerk aangetroffen. Het ging daarbij om professioneel vuurwerk bedoeld voor de verkoop. Er is een 31-jarige man uit Leeuwarden aangehouden. De politie deed de vondst naar aanleiding van onderzoek.

In Dokkum werd eenzelfde hoeveelheid vuurwerk aangetroffen in een woning. Het ging om zowel professioneel als consumentenvuurwerk. Daarbij werd een 28-jarige Dokkumer aangehouden. Ook dit vuurwerk was bestemd voor de vuurkoop en niet veilig opgeslagen.