Michael Breij scoorde twee keer: "We hebben zó kneiterhard gewerkt"

"We waren fantastisch," vindt Robert Mühren. "De energie die we in de eerste helft gebracht hebben was niet normaal. Daardoor gingen we comfortabel de rust in met 0-2, maar dat had meer kunnen zijn. Het was genieten, maar ook nodig na vorige week." Mühren had het over de nederlaag tegen Roda JC. "Ik blijf rustig, ik moet ook met de auto naar huis. Maar het feest komt nog wel als we het mogen redden."

De resultaten van De Graafschap en NAC Breda zitten dus mee. "Maar we blijven nog even serieus door te zeggen: als we het maandag verzilveren, dan is het een topweekend."