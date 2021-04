SC Cambuur wint van Volendam met 0-3 en ziet titel steeds dichterbij komen

Het spel ging op en neer tijdens de eerste helft van de wedstrijd. De eerste grote kans was voor FC Volendam. Cambuur-keeper Sonny Stevens moest duiken voor een schot van Antonucci. Aan de andere kant was het Breij die gevaarlijk was, maar zijn poging werd gevangen door Joey Roggeveen.

Na 18 minuten spelen kwam Cambuur op 0-1 door een goal van Robert Mühren. Hij kwam goed voor de dag na een voorzet van Michael Breij. Dat juist Mühren scoorde was pikant, want hij woont in Volendam. Ook speelde hij jaren voor de club.

Na de goal van Mühren probeerde Volendam meteen antwoord te geven. Antonucci kon alleen op Stevens af gaan, maar werd teruggefloten voor buitenspel.

Cambuur dubbel zo sterk

Het antwoord van Volendam pakte niet goed uit, maar dat van Cambuur was dubbel zo sterk. Zij scoorden rond het halfuur de 0-2. Michael Breij schoot vanaf een afstand op de goal, waarna de keeper blunderde. De tweede treffer van de geel-blauwe club uit Leeuwarden was een feit.

Een paar minuten later had Cambuur de wedstrijd definitief in het slot moeten smijten, toen Issa Kallon en nog twee spelers van Cambuur alleen op de keeper afkwamen. Kallon had de bal moeten afleggen, maar deed dat niet. Hij schoot op Roggeveen en daarmee kwam er geen derde goal. Zodoende ging de club uit Leeuwarden met een 0-2 voorsprong de rust in.