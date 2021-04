Súdwest-Fryslân heeft plan voor 'gedateerde' recreatiegebied De Potten

In de visie staat dat er in de laatste decennia een 'ruimtelijk onsamenhangende en rommelige plek' is ontstaan. Recreatie- en horecavoorzieningen zijn 'schraal, gedateerd en weinig onderscheidend'. Daarom heeft de gemeente verschillende oplossingen naar voren gebracht, die in het rapport te lezen zijn.

In het plan is ook aandacht voor het verkeer rondom het gebied. Inwoners van Offingawier hebben laten weten dat ze verkeersdruk ondervinden in het dorp, maar uit onderzoek blijkt dat het verkeer van en naar De Potten maar een klein deel vormt van het totale verkeer dat door het dorp rijdt. Daarom heeft de gemeente deze verkeersdruk buiten de plannen voor De Potten gehouden.