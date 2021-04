Scooterrijder krijgt twee weken cel en werkstraf voor doorrijden na ongeluk

De verdachte heeft zich later bij het politiebureau gemeld, omdat hij zich toch schuldig voelde. Daar gaf hij ook toe dat hij geen rijbewijs bij zich had tijdens het rijden op de scooter. De verdachte liep in een proeftijd en had nog een week cel boven zijn hoofd hangen. De politierechter heeft besloten dat hij deze week moet uitzitten, plus nog een week en dat hij een werkstraf krijgt van 80 uur.