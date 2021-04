SC Heerenveen-trainer Johnny Jansen wil stunten tegen Ajax

Milan van Ewijk

Als vervanger heeft Heerenveen Milan van Ewijk op het oog. De 20-jarige vleugelverdediger staat na dit seizoen nog één jaar onder contract bij ADO Den Haag. Heerenveen heeft al een bod uitgebracht, maar ADO is er niet akkoord mee gegaan. Er is trouwens meer concurrentie, ook Fortuna Sittard en FC Twente houden Van Ewijk in de gaten. Bovendien is er belangstelling vanuit Duitsland.

Verder is Heerenveen nog in gesprek met Lasse Schöne en reservedoelman Ariel Harush over een langer verblijf. Ook hoopt de club Paul van Hecke over te halen een jaar langer te blijven. Maar daarbij is Heerenveen afhankelijk van de Engelse club Brighton & Hove Albion FC. Van Hecke is dit seizoen gehuurd van de nummer 16 van de Premier League.