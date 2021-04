Kruidenrijk gruttoland trekt veel meer insecten, wijst onderzoek bij Ferwoude uit

Het mag dan als een open deur klinken, maar op kruidenrijk grasland komen meer vliegende insecten voor dan op grasland en akkers waarop maar één gewas groeit. Daar is nu ook Fries bewijs voor, door een onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen University en het Kenniscentrum Insecten dat ten noorden van Ferwoude is uitgevoerd. Het onderzoek is gedaan met automatische insectencamera's. Grasland met veel biodiversiteit is goed voor zowel de grutto als voor insecten.