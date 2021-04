300-400 Friese afspraken geschrapt door tijdelijke stop AstraZeneca-vaccin

De tijdelijke stop is vanwege een rapport van het Lareb, een landelijk centrum dat meldingen over bijwerkingen verzamelt. Die gaan over gevallen van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na het vaccineren met AstraZeneca. Het gaat over vijf meldingen in Nederland bij vrouwen tussen de 25 en 65 jaar.

Na overleg met geneesmiddelenautoriteit CBG heeft minister De Jonge tot de stop besloten. Komende woensdag volgt op basis van informatie van het Europese Medicijnagentschap EMA een nieuwe afweging.

Sommigen hoorden het op de priklocatie

De personen om wie het gaat, krijgen bericht of hebben dat al gekregen. "Die mensen krijgen eerst een SMS van de landelijk callcentre, en ze worden daarna gebeld. Tot na half vijf hadden we nog negen mensen die geprikt zouden worden die in de groep vielen. Een deel kon worden afgebeld en de mensen op locatie hebben we naar huis moeten sturen. Dat is heel vervelend. Allereerst voor de mensen die gevaccineerd zouden worden, maar ook voor ons omdat we graag de vaccins willen geven die we hebben," zegt Nils van Mourik van de GGD, die de vaccinatie in Fryslân coördineert.

Het vaccineren met het Phizer-vaccin gaat de komende dagen wel gewoon door. "Het grootste deel van de vaccinaties betreft het Phizer-vaccin. We vaccineren iedere week zo'n 10.000 tot 12.000 mensen met Phizer, dat is zo'n 85 procent van het totaal," geeft Van Mourik aan.