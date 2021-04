Holwerd aan Zee weer stap dichterbij: Onderzoek naar effecten getijdemeer gestart

De komende maanden doet Jouke Velstra namens Acacia Water onderzoek in Holwerd. "We bekijken wat het effect van het getijdemeer is op de omgeving", zo vertelt hij. "Gaat het waterpeil omhoog? Zijn er effecten op de naastgelegen percelen? Komt er meer verzilting in de omgeving? Op die vragen willen wij een antwoord geven. En we bekijken ook wat je daar eventueel aan kunt doen."

Voor het onderzoek worden gegevens gebruikt van meetinstallaties, die enige tijd terug al in de omgeving van Holwerd werden geplaatst. Velstra: "Er staat onder meer apparatuur in het veld van de boeren. Die meten bodemvocht, het zoutgehalte en het waterniveau in de percelen. En er zijn ook grotere palen geplaatst op vijf meter diepte. In totaliteit kunnen wij daarmee veel informatie krijgen over de omgeving."

Proces naar realisatie

Het hydrologisch onderzoek is een van de vele stappen in het proces naar realisatie van het project Holwerd aan Zee. Wat de financiering betreft is inmiddels 45 miljoen euro binnen, op het totale budget van 63 miljoen euro.