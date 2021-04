4.222 poppen in Kamp Morra: indrukwekkend symbool voor vluchtelingenkinderen

Probleem bespreekbaar maken

De bedoeling van de actie was ook dat de makers van de poppen zouden nadenken over het vluchtelingenbeleid. Op scholen zijn er aardig wat gesprekken over gevoerd. De poppen maakten het onderwerp bespreekbaar. "Iedere keer als er een pop wordt gemaakt, dan wordt er ook gesproken over de situatie in Griekenland en hoe niet-humaan de mensen daar moeten leven," legt Weidenaar uit.

Programma

Vrijdag was er een speciaal programma opgezet, dat via een livestream te volgen was. "De burgemeesters van Noardeast-Fryslân kwam langs, Vluchtelingenwerk kwam wat vertellen, er was ook iemand die in Moria is geweest en er werd een gedicht voorgedragen."

Bijzonder is ook dat alle poppen weer worden hergebruikt. Weidenaar: "De kleding gaat naar Griekenland toe, naar vluchtelingenkampen. Het hout wordt meegenomen door Landschapsbeheer Friesland voor ringslangpaden. En de lichtjes geven we aan schoolkinderen. Dus we gebruiken alles opnieuw."