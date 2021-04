Boete en rijontzegging voor botsing die ongeboren baby het leven kostte

De inzittende van de andere auto, een 34-jarige inwoonster van Utrecht, was 21 weken zwanger. Door de botsing verloor zij haar ongeboren kindje. De vrouw uit Oosterwolde was oververmoeid in de auto gestapt. Ze was achter het stuur in slaap gevallen. Op de brug bij Oldetrijne zag het slachtoffer de auto van de verdachte recht op haar af komen. De Utrechtse kon alleen nog hard op de rem trappen, ze kon geen kant op.

De rechtbank nam het de vrouw uit Oosterwolde kwalijk dat ze toch was gaan rijden, terwijl ze vermoeid was. "Van bestuurders mag worden verwacht dat ze uitgerust aan het verkeer deelnemen", aldus de rechtbank. De Utrechtse zat samen met haar tweejarige dochtertje in de auto. Hun verwondingen bleken mee te vallen. De vrouw heeft het tot op de dag van vandaag moeilijk met het verlies van haar ongeboren kind.

Revalidatie

De rechtbank stelde ook dat niemand het ongeluk heeft gewild en dat de verdachte het er ook moeilijk mee heeft. Zij raakte zwaargewond en heeft lang moeten revalideren. De rechtbank hield er in het voordeel van de verdachte rekening mee dat ze zich schuldbewust heeft opgesteld en dat ze niet voor haar verantwoordelijkheid is weggelopen. De vrouw heeft na het ongeval pogingen ondernomen om met het slachtoffer in contact te komen.

De rechtbank vond het niet nodig om twee jaar na het ongeval nog een onvoorwaardelijke werkstraf op te leggen, zoals het Openbaar Ministerie had geëist.