Freedsmerk over vertrouwen in Mark Rutte: "Macht maakt geil, hè?"

Ook andere taxaties waren scherp: "Een beschamende toestand!", "De man is flink dement, als hij alles vergeet", "Dit is liegen en bedriegen, het is verschrikkelijk!" en "Ik moet eerlijk zijn, ik heb er maar niet naar gekeken, want ik kán er niet eens meer naar kijken. Het is diep triest!"

Andere geluiden

Toch waren er ook andere geluiden te horen. "Je kunt de kapitein wel van het schip donderen, maar hoe komt het dan met het schip?" Ook zei iemand dat Rutte natuurlijk ook maar een mens is: "Als je wat ouder wordt, twijfel je weleens. Wat had ik daar nu ook al weer precies over gezegd? Dat heb ik ook weleens. We moeten deze man daar dus ook niet op afrekenen."

Van meerdere kanten kwam de opmerking dat hij het op het coronadossier juist wel heel goed doet. "Dat zou hij daarom eerst wel moeten afmaken."

Twee VVD-stemmers trokken een tegengestelde conclusie. De ene had nog steeds vertrouwen en zou meteen weer op Mark Rutte stemmen, terwijl de ander zei: "Ik heb jarenlang VVD gestemd, maar met al dat liegen, dat vergeten en dat sorry zeggen denk ik: nee, dat moet maar niet meer."