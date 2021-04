Dierenambulance houdt ererondje voor dode puppy die bij Zurich werd gevonden

Op 22 maart werd de herderspup gevonden naast een afvalemmer, op een parkeerplaats naast het tankstation. Hij was al dood toen hij werd gevonden, en had geen verwondingen. Het hondje is de afgelopen week onderzocht door de stichting Forensisch Dierenonderzoek Nederland, en daarna teruggegeven aan de dierenambulance Waadhoeke.

Met een doneeractie is geld opgehaald voor een crematie. Het hondje is vrijdagmorgen overgedragen aan het dierencrematorium in Bolsward. Daarvoor was er dus de ereronde en een moment van stilte, bij de vindplaats van de puppy.

Levenloos ding voor de wet

Het lijkt misschien wat dramatisch om zo groots uit te pakken voor een puppy, maar het heeft een diepere boodschap, vertelt Aron Levi van de dierenambulance. Ze willen namelijk aandacht vragen voor de manier waarop dieren in de wet omschreven staan. Momenteel is er voor de wet geen verschil tussen een levenloos ding, zoals een auto, en een hond.

Met de twee minuten stilte en het ererondje willen de vrijwilligers van de ambulance een signaal afgeven dat het zo niet langer kan. Daarnaast willen ze ook kijken naar de mogelijkheden om een petitie op te zetten, om de kwestie op de politieke agenda te krijgen.