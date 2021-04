Hoe werkt de verdeling van de televisiegelden voor SC Heerenveen en Cambuur?

FC Groningen passeren wordt dus heel lastig, maar Heerenveen moet meer naar beneden kijken dan naar boven. Heracles Almelo dreigt Heerenveen namelijk voorbij te gaan. Er zijn drie scenario's:

Als Heerenveen boven Heracles eindigt, dan blijft Heerenveen achtste op de ranglijst en krijgt het weer minimaal 3,86 miljoen euro; Als Heracles een plaats boven Heerenveen eindigt, dan hebben ze evenveel punten. Dan moeten de ploegen het geld verdelen. Op basis van het geld uit de televisiepot van afgelopen jaar, zou Heerenveen dan 3,54 miljoen euro krijgen. Dat is 3,2 ton minder dan afgelopen seizoen. Als Heracles twee plaatsen boven Heerenveen eindigt, dan gaat de ploeg uit Almelo Heerenveen voorbij. Op basis van afgelopen seizoen gaat Heerenveen dan van 3,86 miljoen naar 3,22 miljoen euro. Oftewel: 640.000 euro minder.*

Over het tweede scenario spraken we met Marc Rondagh, Business Development Manager bij de Eredivisie CV: "De regels voorzien hier niet in. Dat betekent dat als clubs even veel punten hebben, de regels hier niks over zeggen. We hebben dit echter eerder meegemaakt en we gaan er van uit dat we dan hetzelfde principe hanteren. Dat betekent dat beide clubs het bedrag delen."

Een kritisch punt Heracles Almelo zou kunnen zijn dat het laatste seizoen een bepalende factor moet spelen en dat Heracles Almelo meer recht heeft op het volledige bedrag. Rondagh: "Dat kan niet, want het laatste seizoen telt al meer mee in de berekening, dus dat argument is niet juist."

Het kwam één keer eerder voor dat twee ploegen hetzelfde aantal punten had. Dat was toen SC Cambuur en Go Ahead Eagles allebei promoveerden en nog geen punten hadden, omdat ze de tien jaar daarvoor geen punten hadden gepakt.

*De bedragen zijn niet de exacte bedragen, maar waarschijnlijk de minimale bedragen. De laatste jaren gaat het totaalbedrag in de televisiepot elk jaar iets omhoog en het is zeer waarschijnlijk dat de bedragen dus nog iets toenemen.