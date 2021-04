Friese medewerkers metalektro-sector houden stakingsacties

Er wordt onder meer gestaakt bij Accell in Heerenveen, DEJONG in Gorredijk, Quadient in Drachten, Spaans Babcock in Balk, Hubert in Stavoren en Stork Turbo Blading en Kwant Controls yn Snits. Het staken gebeurt in verband met de coronamaatregelen in zogenaamde staakstraten, waar met de auto doorheen wordt gereden.

Terug in de tijd

In Sneek, Heerenveen en Gorredijk vertrekken dinsdag en woensdag staakstoeten richting de staakstraat, met voorop een oude DAF. De oude wagen staat symbool voor hetgeen de werkgevers volgens de metalektro-medewerkers willen: terug in de tijd. "Een 9-urige werkdag, zwaar werk doen wanneer de baas het wil en door tot 67, of tot je erbij neervalt", zegt Wilma Nieveen van FNV Metaal.

Voor de twaalfde week op rij wordt er op verschillende plekken in het land gestaakt. Volgens vakbonden FNV en CNV misbruiken de werkgevers de coronacrisis. "Nu de jaarcijfers over 2020 bekend worden, zien we dat het, ondanks corona, voor veel bedrijven in de sector een goed jaar was. Verschuilen achter de coronacrisis kan dus niet meer", zegt Nieveen.