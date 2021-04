WEROMBLIK: 100ste geboortedag van schrijfster Tiny Mulder

Tiny Mulder werd geboren in Beetsterzwaag. Ze groeide op in een Nederlandstalig gezin en woonde als kind op verschillende plaatsen buiten Fryslân. Toen ze dertien jaar was, verhuisde de familie Mulder naar Drachten. Tiny leerde toen Fries spreken, voor lezen en schrijven volgde ze een cursus. In 1949 trouwde ze met collega-journalist bij de Leeuwarder Courant Jildert Sudema (1923-1998), ze kregen twee kinderen. Ze werkte van 1945 tot haar pensioen in 1985 als journalist bij het Friesch Dagblad. En ze was ze recensent bij de RONO (voorloper van Omrop Fryslân).

Haar eerste dichtbundel verscheen in 1962, Oranje paraplu. In 2001 is haar poëzie uitgebracht in de verzamelbundel Bitterswiet, ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de dichteres. "Ik heb eigenlijk altijd wel geschreven en ik had meteen wel plezier in poëzie. Als je een jaar of 16 bent, zijn dat de Tachtigers Jacques Perk en Willem Kloos. En die schreef ik dan op in zo'n mooi stijf schrift als ik ze heel mooi vond. En toen ben ik zelf ook begonnen mijn eigen erachteraan te schrijven. En dat rijmde eerst wel, maar ik had niet het gevoel dat dat nu mijn stijl, mijn manier van werken was. Dat ontdekte ik eigenlijk pas na 1945", zei Tiny Mulder in 1989.

Scheppingsproces

Een vaak terugkerend thema in het werk van Tiny Mulder is haar fascinatie voor scheppingsprocessen. In de cyclus Oh in stêd, ah in lân (1983) is dat het scheppen van een bestaan van mensen die onder ongunstige omstandigheden een bestaan opbouwen. Het maken van poëzie is ook een scheppingsproces.

"De bundel is een persoonlijke verwerking van de geschiedenis van West-Europa liggend tussen Venetië en Fryslân. Beide plekken die uit het water zijn ontstaan en tegen het water moeten worden verdedigd. Voor mijn persoonlijke plek in die geschiedenis. Je staat altijd op de schouders van mensen, van mensen die iets hebben gebouwd, iets hebben gemaakt. Ik maak en bouw ook iets, welke plek heb ik daar nou in? Toen heb ik die cyclus geschreven. Dat vond ik mooi, ambachtelijk werk", zei ze daarover in 1989.

Gysbert Japicxpriis

In 1986 kreeg ze voor haar hele literaire oeuvre de hoogste literaire prijs, de Gysbert Japicxpriis, in het bijzonder voor de cyclus Oh in stêd, ah in lân.