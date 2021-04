Anouska Koster met nieuwe ploeg in Ronde van Vlaanderen: "Hele speciale koersen"

We treffen Koster bij een trainingsritje door Fryslân. Bij Earnewâld maakt ze haar kilometers en dat is met een reden. Ik vind het een prachtig gebied om te trainen. Het is hier lekker rustig en het is een mooi natuurgebied. In Limburg heb je de heuvels en het klimmen, maar dit vind ik ook wel heel mooi."

De Ronde van Vlaanderen wordt zondag voor Koster haar vijfde wedstrijd van het seizoen. Eerder reed ze twee Belgische wedstrijden (Omloop Het Nieuwsblad en Dwars door Vlaanderen) en twee Italiaanse koersen (Strade Bianche en Trofeo Alfredo Binda). In de prijzen viel Koster nog niet, maar ze liet zich wel zien in kopgroepen en door het proberen weg te komen.

Dat is met een reden. Want dit zijn wedstrijden waar de 27-jarige Koster voor leeft. "De klassiekers vind ik altijd heel mooi. Dat zijn hele speciale koersen. Ik ben wel iemand van de kortere klimmetjes, dat ligt mij wel. Ik heb er veel zin in", vertelt ze aan de vooravond van de Ronde van Vlaanderen. Ze zal echter niet voor eigen kansen mogen rijden zondag. De kopvrouw van de ploeg is Marianne Vos. "Ik zal er alles voor doen om haar zo goed mogelijk naar de finale te loodsen. Ik wil daar zo ver mogelijk wat in betekenen."

Na de Ronde van Vlaanderen zal Koster over twee weken in eigen land koersen: dan staat de Amstel Gold Race op het programma.