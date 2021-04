Voorzitter VVD Fryslân: "Situatie verdient geen schoonheidsprijs"

Een situatie die volgens Van Brussel absoluut niet goed is voor het vertrouwen van burgers in de politiek. "Twee weken geleden brachten veel mensen hun stem uit. Die hoge opkomst geeft aan dat mensen zich betrokken voelen bij de politiek. Wat er dan een week later gebeurt, is niet goed. Dat doet afbreuk aan dat vertrouwen."

Moties

Maar wat gebeurde er precies? Rutte moest diep door het stof nadat bleek dat hij toch CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt had besproken met oud-verkenners Ollongren en Jorritsma. Veel partijen verdenken Rutte ervan dat hij de kritische Omtzigt weg probeerde te werken. Rutte zei echter, net als Ollongren en Jorritsma, dat hij een gesprek over Omtzigt niet kon herinneren. Daar geloofden de andere partijen niets van.

Oppositieleider Geert Wilders kwam met een motie van wantrouwen tegen Rutte om zijn "leugens en bedrog". De volledige oppositie steunde die. D66 en CDA dienden een motie van afkeuring in. Die werd gesteund door bijna de volledige Tweede Kamer. "Het is duidelijk dat het vertrouwen een flinke deuk heeft opgelopen", zegt Van Brussel.

Vertrouwensbreuk

"Je bent en blijft de grootste partij, maar die vertrouwensbreuk verandert je onderhandelingspositie en daar moet je aan werken. Ze zullen nu moeten nadenken over hoe ze het gaan oplossen." Dat worden lastige gesprekken, erkent Van Brussel. "Er is nu gezamenlijk afgesproken dat er één onafhankelijker verkenner wordt aangesteld en dat er weer een opnieuw begint die buiten de partijen staat."

Allereerst moet nu dus het vertrouwen worden teruggewonnen. "Daar moet je hard aan werken. Dat is heel simpel", zegt Van Brussel. "Hoe dat verder afloopt, weet ik ook nog niet."