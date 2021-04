Vogels krijgen veilige haven op speciaal broedponton in Lauwersoog

Het broedponton is gemaakt van een oude dekschuit die uit de vaart is gehaald. Het is voorzien van grind, maar ook buizen voor de beschutting van kuikentjes en schelpen voor het nestelen. "Ratten moeten er niet op kunnen, dus er zijn speciale kragen gemaakt rondom de ankerkettingen", vertelt Harm Post, directeur van de haven van Lauwersoog. "En er is een opstaand hekje, zodat de jonkies er niet af kunnen vallen." Om duidelijk te maken dat vogels er kunnen broeden, worden er vijf houten loksternen neergezet.

Pilot

Het project is een pilot van Rijkswaterstaat om te zien of de pontons kunnen bijdragen aan het herstel van de visdief en de noordse stern in het Waddengebied. Dat er steeds minder van deze vogels zijn, komt onder meer doordat er te weinig veilige broedlocaties zijn. Vanwege het behoud van een natuurlijke Waddenzee kunnen er geen kunstmatige broedlocaties in worden aangelegd. In de haven kan dat echter wel.

"Een groepje mensen, onder wie de milieuorganisaties en de ondernemers in de haven, hebben nagedacht over hoe we de natuur in de haven konden verbeteren én aan het publiek duidelijk konden maken. Uit die koker is dit idee gekomen", vertelt Post. "Vervolgens is Rijkswaterstaat aan boord gekomen om het plan te realiseren."

Duurzame haven

De ontwikkelingen in het project worden goed in de gaten gehouden en als het een succes is, kan het bijdragen aan een duurzamere haven. "We gaan twee keer per jaar tellen hoeveel broedpaartjes erop zitten en hoeveel jonkies ze groot hebben gebracht. Dat is makkelijk, want het ponton ligt in het begin van de haven.

Het project is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de Waddenvereniging, de haven van Lauwersoog, de Vogelbescherming en NG Shipyars, in het kader van het programma 'Duurzame haven Lauwersoog'.