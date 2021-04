Weekoverzicht: aantal coronabesmettingen gestabiliseerd afgelopen week

Meesten weer in Súdwest-Fryslân

De meeste besmettingen zijn deze week gemeld in de gemeente Súdwest-Fryslân:het gaat om 314 besmettingen. Een week geleden waren het er 309. Na Súdwest-Fryslân volgt Leeuwarden met 245 besmettingen. Dat waren een weel geleden nog 222.

Omgerekend naar het aantal inwoners schieten Ooststellingwerf en Súdwest-Fryslân erbovenuit. In Ooststellingwerf werden 361 besmettingen op 100.000 inwoners vastgesteld, in Súdwest-Fryslân 349. Ook Noardeast-Fryslân zit nog hoog: 343 op 100.000 inwoners.

Met meer dan 250 besmettingen per 100.000 inwoners is er volgens het RIVM sprake van 'extreem veel' nieuwe besmettingen. Dan geldt het risiconiveau 'zeer ernstig'. Dat is in Dantumadiel, De Fryske Marren, Noardeast-Fryslân, Ooststellingwerf, Súdwest-Fryslân en Tytsjerksteradiel het geval in de afgelopen week. Als het aantal besmettingen per week tussen de 100 en 250 per 100.000 inwoners ligt, is de situatie 'ernstig'.

Meer dan 33.000 Friezen hadden corona

Met de 1.651 positieve testen van de afgelopen week is nu in totaal bij 33.053 Friezen het coronavirus vastgesteld.

Het aantal sterfgevallen ging volgens het RIVM wat omlaag: van 10 naar 7 in Fryslân. Het officiële sterftecijfer in Fryslân in verband met het coronavirus ligt nu op 448. Het werkelijke aantal sterfgevallen als gevolg van het vrius ligt hoger, omdat niet iedereen getest wordt. Daarom is ook niet van ieder sterfgeval bekend of het aan het virus lag of niet.

