Fryske Kultuerpriis 2020 van De Fryske Marren naar Stoffel Zandstra

Stoffel Zandstra uit Lemmer heeft de Fryske Kultuerpriis 2020 van De Fryske Marren gewonnen. Zandstra is genomineerd door meerdere personen en verenigingen uit het dorp. Hij is actief als zanger, schrijver van strips en theaterstukken, producent en muzikant. Hij gebruik niet enkel het Fries, maar heeft er samen met zijn compagnon Willem Swart voor gezorgd da er een nieuwe impuls is gegeven aan de eigen 'dorpstaal,' het Lemsters.