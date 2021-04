Aris Leeuwarden sluit hectische dag af met kansloze nederlaag tegen hekkensluiter

De Leeuwarders maakten in het eerste kwart maar vier punten en daarmee was de wedstrijd toen al bijna beslist, omdat The Hague Royals met zeventien punten een stuk productiever was. In het tweede kwart werd het gat alleen maar groter. Bij de rust stond er een ruime achterstand op het scorebord: 31-15.

In de tweede helft kwam Aris wel wat beter in het spel, maar het was niet genoeg om Den Haag de baas te zijn. Beide kwarten vielen uit in het voordeel van de thuisploeg. De eindstand werd uiteindelijk 72-49.

Door de nederlaag staat de ploeg van Ferried Naciri nu gedeeld op de laatste plaats in de verliezerspoule. Aris heeft net als The Hague Royals en Almere Sailors zes punten uit zestien wedstrijden.