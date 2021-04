Friese rijscholen in actie tegen CBR: "Ze schuiven het ons in de schoenen"

Daarom heeft een groep rijinstructeurs in Fryslân een actie bedacht. Door stickers op de lesauto's te plakken willen ze laten zien dat de maatregelen van het CBR niet kunnen. Willem de Boer uit Blauwhuis is rijinstructeur en doet mee aan de actie. "We willen graag een statement maken naar het CBR. Zij willen dat rijscholen beter hun best moeten doen. Als je ziet hoeveel we moeten draaien om een beetje een bestaan te houden, dan zijn we er niet zo van gediend om dit soort dingen te horen," zegt De Boer.

"Sancties opgelegd"

Het CBR wil dat de rijscholen het slagingspercentrage omhoog halen. Als dat niet gebeurt zal het CBR de leeftijd voor het examen verhogen naar 18 jaar. Ook willen ze tijdelijk stoppen met de faalangst-examens. Nog iets waar de rijscholen niet achter staan. De Boer: "We willen het slagingspercentage ook omhoog hebben, daar zijn we voorstander van. Maar deze sancties leggen ze ons op. Dat vinden we niet leuk. Ze schuiven het bij ons in de schoenen, maar eigenlijk is het hun probleem."

De Boer hoopt dat de actie landelijk groot wordt en dat het CBR met de rijscholen in gesprek gaat. "Het CBR kan het ook in overleg met ons doen. Als klein groepje uit Sneek kun je niet zoveel, maar die groep is veel groter. We moeten het met z'n allen doen."