Politieagent aangereden op Schoterlandseweg bij Oudeschoot

Op de Schoterlandseweg (N380) bij Oudeschoot was donderdagavond een ongeluk tussen een bestuurder van een auto en een motorrijder. Het ging om een agent op de motor. De automobilist kwam bij Heerenveen vandaan en reed richting Mildam. Daar is de auto bij het afslaan in botsing gekomen met de inhalende motorrijder. De agent is voor de zekerheid overgebracht naar het ziekenhuis.