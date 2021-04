Wat als foto's in verkeerde handen vallen? Chat met Fier in Leeuwarden helpt

"Wat we in het nieuws horen zijn vooral de keren dat het niet goed gaat," zegt Dijkstra van de Leeuwarder organisatie. "Maar jongeren zijn natuurlijk bezig om online hun seksualiteit te ontdekken. Dat is gewoon iets wat bij deze tijd hoort, op zichzelf is het niet verkeerd. De on- en offline wereld zijn steeds meer met elkaar verweven. De jeugd is vele uren per dag online, daar ontwikkelen ze zich natuurlijk óók. En dat gebeurt ook op het gebied van seksualiteit door bijvoorbeeld foto's naar elkaar te sturen."

Seksualiteit ontdekken

Dat wil Dijkstra dus wel benadrukken: "Het is mooi dat jongeren op zo'n manier hun seksualiteit kunnen ontdekken." Maar dat is het alleen als het in gelijkwaardigheid gebeurt, stelt hij. "Zonder scheve machtsverhouding in bijvoorbeeld leeftijd of positie. Als beelden doorgestuurd worden, kan het wel heftige gevolgen hebben. Die scheidslijn is online wel dun."