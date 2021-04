LTO Noord ziet goede punten in advies duurzame landbouw, maar tekent nog niet

De commissie komt met het advies na overleg met diverse organisaties en bedrijven die wat met de landbouw te maken hebben, zoals bijvoorbeeld LTO, Agractie, zuivelbedrijf Friesland Campina, de Rabobank, natuurorganisaties en wetenschappers. Volgens de commissie moet er een concreet plan komen voor de landbouw en daarbij kan het ook nodig zijn om boeren op te leggen om te verhuizen.

Vrijwilligheid

Voorzitter Trienke Elshof van LTO Noord vindt het aan de ene kant een 'mooie en goede visie': "Ze pleiten ook voor een aanpak op de lange termijn, een stikstoffonds, een grondbank, een krediet- en garantieregeling. Zo zijn er wel meer zaken die we steunen. Maar we hebben wel altijd gezegd als het om het opkopen van boeren gaat: het moet op basis van vrijwilligheid gebeuren en het verdienmodel van de boer moet ook overeind blijven. En die laatste punten vinden we niet goed terug in het stuk."

Meer zelf

Als het gaat om het opkopen, dan kunnen boeren en provincies zichzelf wel redden, vindt Elshof. "Nu de provincie de regeling openzet, zien we ook dat er meer belangstelling is voor opkoop dan dat er middelen zijn. Hier wordt wel echt een sturing vanuit het Rijk voorstaan. Maar wij vinden dat de sector en de provincies er zelf mee aan de gang kunnen in de gebieden. Dan komt die beweging ook wel op gang. We vinden dat het minder sturend en dwingend moet."

Toch denkt Elshof wel dat het advies de goede zaak steunt. "We moeten wel weer verder, ook met zo'n notitie. Het helpt altijd een beetje."