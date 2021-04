Oud-topkaatsers Van der Meer en Van der Meulen beginnen uitzendbureau

Juist in de stad waar ze beiden schitterden op het heilige gras van het Sjûkelân komen de beide mannen met een uitzendbureau. Voor Rutmer van der Meer is dat niet raar. Hij deed na zijn kaatscarrière al ervaring op. "Ik ben begonnen in de bouw, als installateur. Als snel kwam ik terecht in de uitzendbranche. Zo heb ik ervaring opgedaan bij Randstad en AB Vakwerk."

Kaatsnetwerk

Van der Meer denkt dat het helpt dat beide mannen topkaatsers zijn geweest. "We hebben in de loop der jaren wel een netwerk opgebouwd. Ook door het kaatsen. We hebben op het hoogste niveau gekaatst in Fryslân en dat is toch wel bijzonder. We hebben mooie en belangrijke partijen gewonnen. Al met al helpt het kaatsen wel mee."

De mentaliteit die hoort bij de topsport gebruiken de mannen nu bij hun onderneming. "We zijn wel doorzetters. We willen veel bereiken. Als klein jongetje kaatste ik altijd al en ik wilde graag naar dat hoogste niveau toe. Als je echt wat wil, dan kan je dat ook bereiken. Ik dek dat dat dat met het werk ook is", zegt Van der Meer.