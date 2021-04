"Het vertrouwen in Rutte is geschonden, de verkenning moet fundamenteel anders"

Vertrouwen geschonden

Het vertrouwen bij de andere partijen lijkt weg. Bijleveld: "De vraag is of dit nog wel tot een stabiele regering kan leiden. Of moet de huidige regering nog een tijdje demissionair door onder een nieuwe premier met nieuwe verkiezingen later? Als de twee leiders met hun verkenners beiden het vertrouwen van de democratie hebben geschonden en de andere fracties het vertrouwen in hen kwijt zijn, dan ligt er voor de formatie eigenlijk al een informele motie van wantrouwen."

Verkenningsproces

Bijleveld vindt dat het proces van de verkenning voor een nieuw kabinet niet meer goed in elkaar steekt. "Vroeger was het deel van de verkenners bij de koningin. De formateurs hadden pas een politieke positie, maar dat is nu al bij de verkenners zo. Dus ik vind dat het hele verkenningsproces op de schop moet. We moeten er met z'n allen over nadenken hoe het verder moet."