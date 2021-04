Omgevallen kraan bij Tersoal weer overeind gezet en opgeruimd

"Het heeft een dag langer geduurd dan we dachten", geeft Spoelstra toe. "Maar we hadden moeilijke omstandigheden. 'Haastige spoed is zelden goed', zo zie je maar weer."

"Gewoon een vergissing"

Je moet altijd checken en dubbel checken, dat heeft Spoelstra wel van het hele gebeuren geleerd. "Alles lag er, alle rijplaten waren er. We hadden gewoon niet gedacht dat het zo weinig weerstand zou hebben. Dat was gewoon een vergissing."

Klus nog afmaken

Woensdag was de ballast er al afgehaald. "Dat was het grootste probleem. En donderdagochtend is de kraan opgepakt en stap voor stap weer in het juiste spoor gezet. De kraan kan weer rijden, maar we halen de mast er nog af. Maar het is gelukt, alles staat nu weer netjes op de wielen. We zijn nu aan het opruimen, alles wordt donderdag en vrijdag weer op zijn plaats gezet. En volgende week moeten we het klusje nog afmaken. Want dat moet natuurlijk nog wel", zegt Spoelstra.