Huisartsen beginnen met het vaccineren van 60- tot 65-jarigen

Het vaccineren gebeurt op verschillende manieren. Zo kan er in de praktijk gevaccineerd worden, maar maken sommige praktijken ook gebruik van de bestaande GGD-straten. Huisartsenpraktijken in de omstreken van Sneek, Leeuwarden en Drachten, waar al prikstraten zijn van de GGD, zullen daar de prikken zetten. Andere praktijken die verder van zo'n straat af liggen, vaccineren in een sporthal, zoals in Akkrum en Lemmer.

Samenwerking

In Sneek en omstreken werken de huisartsenpraktijken samen om de mensen zo snel als mogelijk te prikken. Het gaat om huisartsenpraktijken in onder andere Sneek, Kollum en IJlst. "We hebben er voor gekozen om het op de GGD-locatie te doen, die is daar al voor ingericht. Daarnaast vonden we het ook een prettige gedachte dat we daarmee een collectiviteit uitstralen. Dat we als huisartsen achter de vaccinaties staan en dat dat de plek is waar we ons laten vaccineren", vertelt Theo Bakker, voorzitter van het huisartsencollectief in Sneek.