Liander: stroom voor nieuwbouw Leeuwarden en bedrijven Heerenveen niet zeker vanwege te weinig netcapaciteit

Als een boer op dit moment zonnepanelen op de daken van zijn stal wil hebben, dan is dat dit jaar niet mogelijk. "Natuurlijk werken we wel hard aan nieuwe innovaties om ons netwerk wel klaar te krijgen, maar op dit moment is de capaciteit gewoon onvoldoende," zegt Oeds Kuipers van Liander.

10.000 woningen

En dat is slecht nieuws voor gemeente Leeuwarden, die juist net had uitgesproken 10.000 nieuwe woningen te willen bouwen. Een zorgcentrum, een school of een grot zonnepark om al die huizen van stroom te voorzien zijn met het huidige netwerk niet mogelijk. Er wordt wel hard aan gewerkt. "Vandaag nog had ik een overleg over het aanleggen van batterijen om stroom te bewaren, dat ziet er positief uit," zegt Kuipers.