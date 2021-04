LIET 2020+1: volg de finale live bij Omrop Fryslân

Het wordt een bijzondere editie in poppodium Neushoorn in Leeuwarden, want voor het eerst is er geen publiek bij. Het songfestival heeft een afwisselend programma. Zo strijden de acht finalisten, die zich vorig jaar al kwalificeerden om de tekstprijs en juryprijs. De finalisten zijn Janneke de Boer, Fegebart, Douwe Dykstra, Mosken, Bokke en de Heidehippers, Bant, Volk!! en Sample Text.