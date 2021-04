1 april: Friese brandweer wil vliegen, ook handig voor kat in de boom

Brandweer de lucht in

De Friese brandweer wil vuur in boten of op moeilijk bereikbare plekken aan het water bestrijden met een flyboard. Ook heel handig om katten uit bomen te halen die overhangen over sloot, vaart of kanaal. Op een filmpje is te zien dat een 'brandweerman' op een vliegbord met een straal water eronder de lucht in gaat. Voor meer informatie doorklikken naar de site van de brandweer. Ja ja ....