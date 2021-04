Fries Bestuursakkoord wil niet dat Fryslân versteent

Klimaatverandering zorgt steeds vaker voor extreem weer, zoals grote droogte of stevige buiten. Door zaken aan te passen op het erf, in de tuin of op bedrijventerreinen, kan water opgevangen of bespaard worden. De provincie en de andere partijen willen mensen daar meer bewust van maken. Dat willen ze doen door de samenwerking te zoeken met bijvoorbeeld tuincentra en woningcorporaties.