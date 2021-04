500 kilometer op de fiets voor autisme: van Burgum naar Valkenburg

De één doet mee voor een vriend of bekend die op het autistisch spectrum zit, de ander heeft zelf de diagnose autisme gekregen. Wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben is dat ze willen dat er meer aandacht komt voor mensen met autisme. Met name vrouwen krijgen soms pas op late leeftijd de diagnose. Als dit eerder kan, kan er ook beter op worden ingespeeld. Zo ziet ook Karol Henke, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Hij is een van de 65 deelnemers aan de monstertocht van Burgum naar Valkenburg.

Buiten in beweging

Er is voor de vorm van een fietstocht gekozen, om de nadruk te leggen op beweging en het buiten zijn. Veel mensen met autisme hebben het lastig met de coronamaatregelen, met name omdat een deel van hen de regels van de overheid heel strikt opvolgt. Dus als demissionair premier Mark Rutte zegt dat mensen binnen moeten blijven, dan doen ze dat, vertelt Henke. Maar buiten zijn en in beweging blijven is juist heel goed voor mensen op het autistisch spectrum, het kan helpen om depressie tegen te gaan.

De tocht van deze week moet op een aangepaste manier. En dus is er donderdagochtend ook geen groot startschot. In groepjes van twee of drie fietsen de deelnemers weg. Zo blijft alles coronaproof. Op de vraag waar de deelnemers het meest naar uit zien is het antwoord zowel de goede gesprekken over autisme, als het warme bad aan het einde van de etappe, in een hotel in Epe.