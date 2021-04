Test met testbewijzen corona bij evenement met sporters in Heerenveen

Het ministerie van VWS heeft toestemming gegeven voor het evenement, Het wordt georganiseerd door sportkoepel NOC*NSF en schaatsbond KNSB, op zaterdag 17 april, in het overdekte inlineskate-centrum van Heerenveen. Er doen in totaal 96 jongeren aan mee. Publiek is er niet.

Het is de bedoeling om corona-testbewijzen te testen. Deelnemers moeten vantevoren een zogenaamde PCR-test laten doen. De uitslag krijgen ze op de mail, en daarna kunnen ze een testbewijs aanvragen. Alleen als ze dat bij de ingang laten scannen, kunnen ze toegang krijgen tot het evenement. De onderzoekers willen uitvinden of alles goed werkt.