Problemen op elektriciteitsnet: Geen stroom voor nieuwe scholen Leeuwarden

De ontwikkeling van onder andere zonnestroomprojecten, nieuwe woningen, kantoren, bedrijventerreinen en schoolgebouwen wordt geraakt door problemen met het transport van stroom, meldt de gemeente.

In de nieuwbouwwijken Middelsee en De Werp kunnen woningen wel aangesloten worden op het stroomnet, maar netbeheerder Liander kan niet garanderen dat de stroom straks echt beschikbaar is. Voor grootverbruikers, zoals het Integraal Kindcentrum, een zorginstelling en horeca is er volgens de gemeente geen capaciteit.

Van twee schoolgebouwen is bekend dat de stroom die gevraagd wordt op dit moment niet geleverd kan worden. Bij één school gaat het om nieuwbouw, en bij de andere om herbouw.

De gemeente meldt dat er zeven bedrijven bekend zijn die leveringsproblemen hebben. Drie bedrijven geven aan dat ze de zonnestroom die ze opwekken niet terug kunnen leveren.