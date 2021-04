Nieuw armoedebeleid Leeuwarden moet 'eerlijker en makkelijker'

Wethouder Kuiken: "Ik zie ruimte voor verbetering"

Het rapport is intussen aangeboden aan wethouder Hein Kuiken van Leeuwarden. Het is in de gemeenteraad kort besproken.

Kuiken is blij met het rapport. De problemen door armoede in Leeuwarden zijn 'hardnekkig en stevig' , zegt hij. Eén op de tien huishoudens in Leeuwarden leeft op het bestaansminimum. "Dat zorgt voor veel ellende", zegt Kuiken. "De gemeente moet het maximale doen om dit leed te beperken."

Het beleid is nog niet goed genoeg, zegt Kuiken. "Ik zie ruimte voor verbetering. Het is niet zo dat we nu niets doen, we hebben het bereik van de regeling al vergroot, maar dat moet nog verder. En in de schuldhulpverlening zie ik ook ruimte om meer te doen."