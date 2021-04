'Basketballers Aris verdacht van matchfixing: opzettelijk verliezen voor Zuid-Koreaanse gokkers'

Twee jaar geleden speelde Aris onderaan in de eredivisie. De club had een slecht seizoen, maar haalde de play-offs. In de laatste wedstrijden stond er niet veel meer op het spel. Aan het einde van het seizoen waren er meerdere opvallende uitkomsten: Aris won van Groningen, een nationale topclub, maar verloop ook meerdere keren dik, terwijl de Friezen vantevoren favoriet waren. Trainer Tony van den Bosch stapte zelfs op. Hij had het gevoel dat hij de grip op de spelers kwijt was.

Inzetten op verlies

De NOS heeft de situatie voorgelegd aan internationale specialisten die niets anders doen dan de hele dag gokpatyronen bestuderen, om te zien of er verdachte zaken zijn. Ze zijn duidelijk: bij meerdere wedstrijden wordt er 'onverklaarbaar veel' ingezet op verlies van Aris, terwijl het team vantevoren als favoriet gezien wordt.

Uit een analyze van de wedstrijdstatistieken blijkt dat drie spelers van Aris 'buitengewoon slecht' presteren. Volgens de NOS gaat het om buitenlandse spelers, die maar één of twee jaar bij Aris speelden. Ze ontkennen dat ze betrokken zijn, en hebben verklaringen voor de slechte statistieken.

Onderzoek

Twee jaar geleden is er al een onderzoek ingesteld naar de verdachte gokpatronen. Daar is niets uitgekomen. De Nederlandse basketbalbond, die de opdracht voor het onderzoek gaf, is daar niet blij mee. "Wij willen precies weten wat ze allemaal hebben kunnen vinden. Vervelend dat het nu onduidelijk is of de onderste steen bovenkomt", zegt directeur Simone Volmer bij de NOS. Trainer Van den Bosch is dat met haar eens. "Op deze manier geef je een vrijgeleide aan matchfixers. Ik hoop dat politieonderzoekers dit nu oppakken en het alsnog uitzoeken."