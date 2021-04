Toeristen Leeuwarden voortaan zonder VVV: gemeente koopt tijd door corona

Op woensdag kwamen de vrijwilligers van de VVV voor de allerlaatste keer bij elkaar, onderin de Achmeatoren. Daar zat de afgelopen jaren het VVV-kantoor van Leeuwarden, maar nu staat het leeg. Dat er een einde komt aan het VVV-kantoor doet pijn, zo zegt voorzitter Klaas Arie Beks. "We hadden graag door willen gaan, maar het was gewoon niet meer te doen. We mochten bijvoorbeeld geen website meer hebben, want dat lag bij de gemeente en ook de stadswandelingen waren we kwijtgeraakt. Dus er blijft uiteindelijk niet zoveel meer over."

Geen 125 jaar

Leeuwarden was één van de eerste plaatsen in Nederland waar een VVV-kantoor kwam. 124 jaar geleden werd het eerste kantoor in Leeuwarden geopend. Dat was twee jaar nadat de organisatie landelijk van start ging. "En we hadden natuurlijk graag de 125 jaar volgemaakt." De vrijwilligers kunnen niet overgedragen worden naar een mogelijk nieuwe organisatie, omdat die volledig in handen komt van de gemeente. En dus werd er op de laatste officiële dag van het kantoor afscheid van de vrijwilligers genomen, met een bos bloemen en een cadeautje. "Echt heel jammer", zo zegt Beks.