Ellie en Martha trouwden als eerste in Leeuwarden: "We voelden ons zo trots"

20 jaar geleden: de zaak tussen de gemeente Leeuwarden en trouwambtenaar Eringa

2001

In Leeuwarden ontstond in 2001 heel wat ophef toen trouwambtenaar Nynke Eringa vanwege haar geloofsovertuiging weigerde een homostel te trouwen. Volgens de gemeenteraad van Leeuwarden mocht een ambtenaar niet van het beleid afwijken, omdat er geen ruimte was voor persoonlijke opvattingen over het homohuwelijk. Eringa moest zich schriftelijk akkoord verklaren met een huwelijk tussen mensen van dezelfde sekse, anders zou haar contract niet verlengd worden. Dat gebeurde niet, omdat Eringa bij haar standpunt bleef.

2002

In maart 2002 kreeg Eringa gelijk van de 'Commissie Gelijke Behandeling'. Een week later kwam de gemeentelijke commissie bezwaarschriften personeelszaken tot dezelfde conclusie: in de wet moest ruimte zijn voor gewetensbezwaren. Het advies aan B&W was om Eringa met terugwerkende kracht in dienst te houden. Maar het college van burgemeester en wethouders ging aan beide adviezen voorbij: Eringa kreeg haar baan niet terug.

In september 2002 volgde een rechtszaak die moest uitmaken hoe gemeenten moesten omgaan met trouwambtenaren die gewetensbezwaren hadden. Maar voordat ze die principekwestie konden uitvechten, moest er eerst bekeken worden op welke grondslag ze in dienst was van de gemeente. De rechtszaak ging daarom vooral over rechtspositionele kwesties.

2003

Pas in mei 2003 diende er een inhoudelijke rechtszaak, maar ook deze zaak kwam niet tot een principiële uitspraak. Eringa won de zaak omdat er een procedurefout in haar ontslag zat. Vanaf 1 september 2003 kon ze weer huwelijken sluiten voor de gemeente Leeuwarden.

2004

Het beleid voor trouwambtenaren werd in 2004 aangepast. Nieuwe ambtenaren werden niet aangenomen wanneer ze weigerden homostellen te trouwen. Maar voor ambtenaren die al in dienst waren, gold die verplichting niet. De gemeenteraad kwam nog wel in actie tegen het aanblijven van Eringa, maar B&W weigerde haar te ontslaan omdat verder procederen te moeilijk en te kostbaar was. Eringa mocht tot 2015 in dienst blijven en hoefde geen homohuwelijken te sluiten.