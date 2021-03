Directeur hoopt donderdag dan echt omgevallen kraan Tersoal op te ruimen

De berging van de telescoopkraan die over een vaart onder Tersoal viel, is ondanks de verwachtingen woensdag niet gelukt. Maandag viel de kraan over het water naast de Grienedyk. Volgens directeur Jan Spoelstra van Kielstra Kraanverhuur is het probleem met de ballast nu opgelost. Hij verwacht nu dat de kraan donderdagochtend weer op z'n eigen wielen kan worden gezet.