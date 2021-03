Stemming in Staten over referenda niet doorgezet vanwege beëdiging Romke de Jong

Referendum over dorpsmolens?

D66 is vanouds voor referenda, maar fractievoorzitter Bea Bylsma was woensdag kritisch over het referendumplan van Forum voor Democratie. Volgens Bylsma is het nu ook al goed mogelijk om in Fryslân een referendum te organiseren. "Als je wilt weten waarom het niet gebeurt, dan moet je dat eerst onderzoeken." Bylsma heeft zelf wel ideeën voor onderwerpen. Een referendum over dorpsmolens lijkt haar wel wat. "In de Staten is een meerderheid daar op tegen, maar ik denk dat er in Fryslân wel draagvlak voor is. Een referendum is dan een mooie manier om daar achter te komen."

De Staten gaan nu in april nogmaals stemmen over het voorstel van Forum voor een nieuwe referendumordening. In de Staten was woensdag wel waardering voor het initiatief van Forum voor Democratie, maar de animo om daar meteen over de stemmen was veel kleiner. Sijbe Knol van de FNP stelde voor eerst een expertmeeting over het onderwerp te organiseren. Andere partijen wezen op de plannen voor bestuurlijke vernieuwing waar de provincie aan werkt en waren er niet voor om vooruitlopend daarop nu al de referendum-spelregels aan te passen. Deze partijen hebben nu hun zin gekregen, want de stemming is nu niet eerder fan 21 april.