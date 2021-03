Politieke zorgen over bereikbaarheid Fryslân na corona

De fracties geven aan dat het aanpassen van de dienstregeling noodzakelijk is vanwege de afname van het aantal reizigers. Maar in het 'transitieplan openbaar vervoer' missen de fracties de ambitie om het busvervoer in de toekomst weer op het oude niveau te brengen.

De fracties hebben vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Zij willen onder andere weten hoe er later weer kan worden opgeschaald als er nu bushalten en -lijnen geschrapt worde.