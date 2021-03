In It Skûlplak en Harinxmaland van Sneek moeten zo'n 225 nieuwe huizen komen

Voor de huizen aan de Dr. Kuyperlaan, de Goemaan Borgesiuslaan en de Troelstrakade (bekend als It Skûlplak) is een nieuw plan ingediend. De oude woningen in dit gebied zijn intussen al gesloopt. Op 29 april praat de gemeenteraad over het veranderen van het bestemmingsplan, omdat er nieuwe afspraken gemaakt worden over de gebiedsontwikkeling. Het gaat om twee blokken van zes en één blok van zeven huizen. Rondom de 45 appartementen komt een parkachtige omgeving.

In de wijk Harinxmaland zijn al honderden woningen ingepland in de eerste fase van de woningbouwlocatie. De gemeenteraad is nu gevraagd om geld beschikbaar te stellen voor de tweede fase. Het gaat eerst om een gebied van zo'n 10 hectare westelijk van de spoorlijn naar Leeuwarden. Daar moeten 160 huizen komen. In totaal gaat het in de tweede bouwfase om 64 hectare. Voor dit project verwacht de gemeente dat er in 2023 gebouwd kan worden.