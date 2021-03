Studente uit Britsum onderzoekt hoe 'bruidsschat' kerken omlaag kan

Wanneer kerken van eigenaar wisselen geven kerkelijke gemeenten vaak een 'meegeefsom' mee, een soort bruidsschat voor toekomstig onderhoud of restauratie. Geanne Panstra zal voor haar afstudeerstage voor de opleiding Vastgoed & Makelaardij onderzoek doen naar het rendement van kerken in relatie tot deze bruidsschat.

De 'meegeefsom' wordt bepaald op basis van een aantal factoren, met name de bouwkundige staat van een kerk. Panstra wil de toekomstige bestemming van een kerk in het proces meenemen in de berekeningen.

Onderhoud garanderen

"Als een kerk niet genoeg financiële of bestuurlijke middelen heeft om de kerk te behouden, kunnen ze contact opnemen met Stichting Alde Fryske Tsjerken", legt Panstra uit. "Dan volgt een oriëntatiegesprek en er wordt een bouwkundige inspectie gedaan. Onder andere daarmee wordt er zo'n 'meegeefsom' berekend, om het onderhoud van de kerken voor de komende jaren te garanderen."

Maar wanneer er in de toekomst geld kan worden opgehaald met bijvoorbeeld het verhuren van de ruimte voor activiteiten, zou die 'meegeefsom' misschien omlaag kunnen. "Maar dat rendement komt pas nadat ze zijn overgedragen. Dat geld zou je al kunnen reserveren in een 'lagere' meegeefsom. Als die omlaag kan, dan zijn er meer kerken die mogelijk kunnen worden overgedragen." En dat zou in sommige gevallen erg welkom zijn voor gemeenten.

Handvatten

Panstra wil ook kijken naar de aanpassingen die mogelijk zijn. Al zijn dat wel kleine aanpassingen, omdat het vaak om monumentale kerken gaat. Volgens Panstra zijn juist monumentale gebouwen erg interessant. Ze hoopt Stichting Alde Fryske Tsjerken en kerkgemeenten wat meer handvatten te kunnen bieden tijdens de overname.