CDA en D66 springen in de bres voor afvalproblemen in Leeuwarden

De Leeuwarder fracties van het CDA en D66 hebben vragen aan het college gesteld over afvalproblemen in de gemeente. Zo zegt Fokelien van der Meulen van het CDA dat zij afgelopen zomer verschillende foto's kreeg doorgestuurd van overvolle afvalbakken. D66 stelt juist vragen over een specifiek probleem: de overlast van zwerfaval in de buurt van de McDonald's in Goutum.