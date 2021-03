VIDEO: Vier Friese Tweede Kamerleden geïnstalleerd

Nog een Friese gelofte

Er was nog een Fries (om utens) die zijn gelofte aflegde in het Fries: Folkert Idsinga uit Amsterdam van de VVD. Hij is voorgedragen vanuit het thematische netwerk. Hij is geboren in Allardsoog bij Bakkeveen. "Het Fries is de taal van het hart, dus op zo'n bijzonder moment doe je dat in het Fries." Hij heeft er zin in. "Maar ik begin eerst om wegwijs te worden. Het is letterlijk en figuurlijk een doolhof. Je maakt de stappen wel op een dag, dat is wel gezond." De fiscalist krijgt belastingen zijn portefeuille.