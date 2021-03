School De Wingerd in Damwâld krijgt 24.000 euro voor aanpak verzakking

Het gaat om een constructiefout in de fundering, legt interim-directeur Eelke Hoekstra van De Wingerd uit. "Met slecht weer en zware buien spoelt het zand onder de tegels van het plein weg, daardoor komen er grote gaten bij de fundering en de gevel van de school. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Onze leerlingen zouden er in kunnen stappen. Het probleem is er al lang, deze fout bestaat al sinds de bouw van de school, ruim tien jaar geleden."

Het bleek dat de reparaties van het verleden niet afdoende zijn en dat het probleem niet is opgelost.

Geen lapmiddelen meer

Dat is ook de reden dat de school bij de gemeente om geld heeft gevraagd: "We vragen een financiële bijdrage van de gemeente, omdat het om een constructiefout gaat waar de gemeente voor aansprakelijk is. We hebben al vaker naar de gemeente geschreven dat er wat moet gebeuren, onder meer in 2016 en 2018. Maar iedere keer werd het met lapmiddelen verholpen, maar de constructiefout is er nog steeds. En daardoor het probleem ook. Daarom willen we graag een definitieve oplossing."